Имя счастливчика не раскрывается, но главное здесь, разумеется, в другом – в том, что купленный им «Мерседес» оказался самым дорогим в мире, превзойдя предыдущего рекордсмена в лице Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданного четыре года назад за 48,4 млн долларов или 3 млрд рублей по текущему курсу.