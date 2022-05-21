Из-за спецоперации России на Украине о приостановке деятельности в России в марте объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.
На практике же браузер, да и сам поисковик, продолжали отслеживать персональные данные людей, например, сохраняли историю их поиска или собирали данные о геолокации. media.kasperskydaily.com Примечательный факт, что иск подан не от имени обиженных пользователей, а лично прокурором штата Техас, Кеном Пэкстоном.
Имя счастливчика не раскрывается, но главное здесь, разумеется, в другом – в том, что купленный им «Мерседес» оказался самым дорогим в мире, превзойдя предыдущего рекордсмена в лице Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданного четыре года назад за 48,4 млн долларов или 3 млрд рублей по текущему курсу.
39-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе Жан Паскаль одержал победу единогласным решением судей над первым номером рейтинга IBF в этом весе Мэном Фаньлуном 20 мая в США, Бой получился равным, и Паскаль победил со счетом 116-111, 115-112 и 114-113.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в субботу перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на то, что нынешние власти Соединенных Штатов не планируют налаживать отношения с руководством России.