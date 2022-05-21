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«Ведомости»: в России планируют ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

В России планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, пишут
 "Ведомости" со ссылкой на источники.
РИА Новости
Более того, платежи будут осуществляться и за объекты интеллектуальной собственности, которые зарубежные правообладатели запретили использовать в России после начала спецоперации на Украине.
РБК
Российские компании смогут отправлять иностранным правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке.
Коммерсантъ
Из-за спецоперации России на Украине о приостановке деятельности в России в марте объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.
Ведомости

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