Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
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с чего всё началось

Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
Ведомостивчера в 16:33

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Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Ведомостивчера в 16:33

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Коммерсантъвчера в 21:15

«Ведомости» узнали, почему в Конституции депутатам не запретят владеть недвижимостью за границей

URA.Ruвчера в 20:40

СМИ: В Конституцию отказались вносить поправку Путина о национализации элит

Московский Комсомолец00:40

«Ведомости»: В поправках к Конституции не будет запрета на иностранную недвижимость для чиновников и депутатов. Слишком многим пришлось бы от нее отказаться

Фонтанка.Ру03:05

Ведомости: В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на заграничную недвижимость для чиновников и депутатов

Эхо Москвы03:00

Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции

Красная веснавчера в 18:15
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

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В Королеве проходит финал проекта для школьников «Дежурный по планете 2019-2020» - Космическая программа «Сириус-2020», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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Клишас объяснил суть общего голосования за поправки в Конституцию РФ

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции объяснил, что многие изменения в основной закон страны носят сквозной характер.
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Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

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Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
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Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
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В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
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NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса

Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
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Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
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Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
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По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
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Федерация футбола Италии открыла дело в отношении президента «Интера»

Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении президента "Интера" Стивена Чжана за его высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, сообщает ANSA.
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Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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В Солнечной системе зафиксирован гигантский НЛО

Дни24 вчера в 06:00
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
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В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своем пребывании в местах лишения свободы.
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Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Армия и оружие

Боевые стрельбы Су-25 на Ставрополье показали на видео

Видео стрельб штурмовиков Су-25 СМ3 ВКС России в ходе учений в Ставропольском крае опубликовало Минобороны РФ.
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Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
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