Политика
Коммерсантъ«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
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с чего всё началось
Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.Ведомостивчера в 16:33
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Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов
Ведомостивчера в 16:33
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Коммерсантъвчера в 21:15
СМИ: В Конституцию отказались вносить поправку Путина о национализации элит
Московский Комсомолец00:40
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