Общество
РИА Новости«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
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с чего всё началось
В предыдущей концепции 2001 г. отмечалось, что «в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов».Ведомостивчера в 16:29
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