В предыдущей концепции 2001 г. отмечалось, что «в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов».

с чего всё началось

Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Общество Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов Госдума приняла в третьем чтении законопроект авторства сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах.

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Политика Медведев высказался о Зеленском Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями прослушивания выступление президента России.

Политика Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Экономика Зауралью могут простить часть долгов Минфин России может реструктурировать долги Курганской области перед федеральным бюджетом, отложив окончательный расчет по ним на пять лет.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

Спорт Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.

Политика Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.