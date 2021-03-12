Aston Martin выпустит новый электрический спорткар и кроссовер

Дизайн обоих электрокаров пока не утвердили, отметил Лоуренс Стролл, однако уже известно, где наладят производство: спорткары будут выпускать в британском Гейдоне, где находится штаб-квартира марки Aston Martin, а кроссоверы — на предприятии в Уэльсе.