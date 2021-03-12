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Российская газета
Российская газета

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке

Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных регионов поручено провести Минпромторгу и Минвостокразвития по итогам совещания, прошедшего под руководством вице-премьера Юрия Борисова и вице премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участием глав регионов дальневосточного федерального округа.В источнике
ФАН
Сахалин.Инфо

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Минвостокразвития и Минпромторг определят меры для выпуска новых видов техники в ДФО

ТАССвчера в 10:05

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке

Российская газетавчера в 10:02

Минпромторг и Минвостокразвития РФ синхронизируют механизмы поддержки промышленности ДФО

Забайкальский рабочийвчера в 09:26
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Aston Martin выпустит новый электрический спорткар и кроссовер

Дизайн обоих электрокаров пока не утвердили, отметил Лоуренс Стролл, однако уже известно, где наладят производство: спорткары будут выпускать в британском Гейдоне, где находится штаб-квартира марки Aston Martin, а кроссоверы — на предприятии в Уэльсе.
Тарантас Ньюс10 марта в 06:31

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ТАСС17:38