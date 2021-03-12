Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных регионов поручено провести Минпромторгу и Минвостокразвития по итогам совещания, прошедшего под руководством вице-премьера Юрия Борисова и вице премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участием глав регионов дальневосточного федерального округа.

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