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Российская газета
Российская газета

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на Дальнем Востоке

Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных регионов поручено провести Минпромторгу и Минвостокразвития по итогам совещания, прошедшего под руководством вице-премьера Юрия Борисова и вице премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участием глав регионов дальневосточного федерального округа.В источнике
ФАН
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