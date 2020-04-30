По данным Telegram-канала Mash, иск против футболистов - отголосок скандала 2018 года, когда громкие драки в Москве привели Кокорина и Мамаева на скамью подсудимых. Среди пострадавших от рук спортсменов был и водитель Ушаковой Виталий Соловчук.

с чего всё началось

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Армия и оружие Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. 109

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 65

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 121

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. 2,2K

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Общество Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники. 53

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 219

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 24

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления. 99

Космос Вертолет нового марсохода NASA назвали «Находчивость» Первый марсианский вертолет, который попадет на Красную планету на борту марсохода Perseverance, получил официальное имя – Ingenuity ("находчивость" по-английски).

Общество Соловьев объяснил особняк Малышевой в США Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба. 8

Экономика Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 36

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 35