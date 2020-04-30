Происшествия
Газета.RuВедущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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с чего всё началось
По данным Telegram-канала Mash, иск против футболистов - отголосок скандала 2018 года, когда громкие драки в Москве привели Кокорина и Мамаева на скамью подсудимых. Среди пострадавших от рук спортсменов был и водитель Ушаковой Виталий Соловчук.Ридус03:33
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