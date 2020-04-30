Происшествия

Газета.RuГазета.RuВедущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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с чего всё началось

Футболист Кокорин прокомментировал новый судебный иск от телеведущей

По данным Telegram-канала Mash, иск против футболистов - отголосок скандала 2018 года, когда громкие драки в Москве привели Кокорина и Мамаева на скамью подсудимых. Среди пострадавших от рук спортсменов был и водитель Ушаковой Виталий Соловчук.
Ридус03:33

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Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

РИА Новости06:42

Телеведущая «Первого канала» объяснила иск к Кокорину и Мамаеву

РБК06:38

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева за разбитый автомобиль

ТАСС03:13

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru06:37

Футболист Кокорин прокомментировал новый судебный иск от телеведущей

Ридус03:33

Ольга Ушакова объяснила, почему иск к Кокорину и Мамаеву был подан только сейчас

Вечерняя Москва04:46

Суд принял иск ведущей Первого канала к братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому

Sport24.ru05:30
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Фигурное катание

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

REGNUM вчера в 14:33
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
2,2K
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
3K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
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Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Общество

В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продлен карантин по коронавирусу до 12 мая.
Кубань 24 06:51
18
Общество

Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
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Армия и оружие

На Украине обнаружили рекордный арсенал оружия и 100 тонн боеприпасов

Вечерний курьер 07:15
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Космос

Вертолет нового марсохода NASA назвали «Находчивость»

Первый марсианский вертолет, который попадет на Красную планету на борту марсохода Perseverance, получил официальное имя – Ingenuity ("находчивость" по-английски).
ТАСС Наука 06:01
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
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Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
36
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
35
Политика

Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
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Армия и оружие

Сто самолетов задействуют в воздушном параде ВВО в честь Дня Победы

Более 100 самолетов и вертолетов ВВО совершат демонстрационные полеты над городами Дальнего Востока в честь Дня Победы.
Дебри-ДВ вчера в 04:54
2
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Происшествия

Заявление на экс-советника Бидонько написал его друг. Позиция защиты

Заявление в СУ СКР Свердловской области на экс-советника вице-губернатора региона Сергея Бидонько Владислава Русакова написал его друг, предприниматель из ЗАТО Лесной Денис Ражин.
Znak.com 05:31
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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