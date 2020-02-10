Общество

РБКРБКВедущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Видеозапись опубликовал телеканал 360. Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

РБК10:06

Ведущую программы «Вести» в эфире разбил приступ хохота из-за новости о выплатах льготникам

Инфо24вчера в 15:34

Расхохотавшейся после слов о льготах в России телеведущей предрекли увольнение

Lenta.ru06:12

Ведущая госканала расхохоталась, рассказывая о соцвыплатах

URA.Ru05:01

«Хорошо, что я не в прямом эфире», ведушая «Вестей» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам

Аргументы неделивчера в 16:52

Ведущая «Вестей» расхохоталась до слез, читая текст новости о выплатах льготникам

Блокнот.рувчера в 15:38

Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

Телеканал 360°05:20
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Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra 10:45
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Армия и оружие

Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
ТАСС 12:08
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

RT на русском 11:48
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Вестник 03:01
Футбол

Вадим Васильев: «Пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев на встрече в клубе Sport Connect рассказал, как меняется отношение к российским игрокам в Европе.
Спорт-Экспресс 12:51
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv 11:17
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Газета.Ru 12:22
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Общество

Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года

В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Sputnik Южная Осетия 03:23
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews вчера в 21:01
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Авто

Nissan может остановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

Завод Nissan в России может перестать выпускать автомобили в марте, если китайские заводы комплектующих не возобновят работу.
Реальное время 12:22
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ 12:51
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости 07:53
Армия и оружие

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» появятся на бомбардировщиках Ту-160М

Пока не известно, какие именно бомбардировщики оснастят ракетами: строевые Ту-160 или модернизированные Ту-160М.
Телеканал 360° 03:51
Гаджеты

Bluetooth на Android признан опасным

В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.
ToDay News Ufa 09:31
Экономика

Жители Башкирии могут получить деньги от государства

В рамках программы жители республики могут рассчитывать на денежную помощь от государства.
Общественная электронная газета 00:43
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский.
Ведомости 11:34
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

Известия вчера в 17:02
Здоровье

Единственный действенный способ предотвратить рак назвал онколог

Онколог рекомендует регулярно показываться врачам и проходить обследование.
Privet-Rostov.ru 04:09
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