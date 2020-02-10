Видеозапись опубликовал телеканал 360. Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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