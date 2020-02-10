Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников. Видеозапись опубликовал телеканал 360.

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

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