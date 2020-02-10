Общество

РБКРБКВедущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Видеозапись опубликовал телеканал 360. Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

РБК10:06

Соловьев заявил, что ролик со смеющейся над льготами телеведущей может быть пранком

URA.Ru09:48

Ведущую программы «Вести» в эфире разбил приступ хохота из-за новости о выплатах льготникам

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Lenta.ru06:12

Источник в ВГТРК предрёк увольнение камчатской телеведущей за смех над дотациями льготникам

Говорит Москва04:55

«Хорошо, что я не в прямом эфире», ведушая «Вестей» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам

Аргументы неделивчера в 16:52

Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях. Ее можно понять

Телеканал 360°05:20
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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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В Норвегии высказались о проблемах с допингом в российском лыжном спорте. Соответствующая статья представлена в издании Dagbladet.
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Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
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Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
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Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
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«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину»

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Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
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Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
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В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

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Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
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Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2".
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Происшествия

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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
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Индекс РТС впервые с декабря упал ниже 1500 пунктов

Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрирует негативный настрой, причем долларовый индекс РТС, один из основных индикаторов, упал ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря 2019 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
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Армия и оружие

В США уточнили данные об атаке на американских военных в Афганистане

Представитель Вооружённых сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт уточнил данные по поводу атаки на американских военных в афганской провинции Нангархар.
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Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом

Си Цзиньпин выразил уверенность, что у страны есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, передает издание NEWS.ru.
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Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Шоу-бизнес

Кристину Асмус в красном купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Восхищенные подписчики осыпали Кристину Асмус комплиментами. Многие сравнили ее с Памелой Андресон из "Спасателей Малибу".
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Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
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Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
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