Общество
РБКВедущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Видеозапись опубликовал телеканал 360. Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить5141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Спорт
В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта
В Норвегии высказались о проблемах с допингом в российском лыжном спорте. Соответствующая статья представлена в издании Dagbladet.
Кино
Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации
Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Здоровье
Более 20 тысяч человек в РФ попали под наблюдение из-за коронавируса
Свыше 20 тысяч человек в России оказались под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Политика
В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину»
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Происшествия
Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом
Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Политика
МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям
Американские санкции не помешают строительству газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Финансы
Индекс РТС впервые с декабря упал ниже 1500 пунктов
Российский фондовый рынок в ходе сегодняшних торгов демонстрирует негативный настрой, причем долларовый индекс РТС, один из основных индикаторов, упал ниже 1500 пунктов впервые с 13 декабря 2019 года.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Армия и оружие
В США уточнили данные об атаке на американских военных в Афганистане
Представитель Вооружённых сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт уточнил данные по поводу атаки на американских военных в афганской провинции Нангархар.
Происшествия
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом
Си Цзиньпин выразил уверенность, что у страны есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, передает издание NEWS.ru.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в красном купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Восхищенные подписчики осыпали Кристину Асмус комплиментами. Многие сравнили ее с Памелой Андресон из "Спасателей Малибу".
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Футбол
Ибрагимович за 4 дерби в составе «Милана» набрал 5 очков по «гол+пас»
"Милан" проиграл в дерби "Интеру", ведя в два мяча по ходу встречи 23-го тура Серии А. Форвард "Россонери" Златан Ибрагимович отметился забитым голом и одной голевой передачей.
Происшествия
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".