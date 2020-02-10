Общество
РБКВедущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников. Видеозапись опубликовал телеканал 360.
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Ведущая «Вестей» расхохоталась до слез, читая текст новости о выплатах льготникам
Блокнот.рувчера в 15:38
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Общество
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В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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СМИ сообщают, что просмотры в этом году упали на 20%, достигнув нового антирекорда.
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