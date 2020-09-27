Ведущая заплакала, сообщая об «освобождении» населенных пунктов в НКР
Смотрите также
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Гонка этапа «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии
Спасатели тушат природный пожар в Воронежской области на площади 50 га
Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гомеле
Певицу МакSим заметили на матче ХК «Спартак»
Netflix представил первый ролик экранизации игры Resident Evil
Упавшая бабушка пролежала на полу в больнице в Уфе несколько часов
Съемки фильма о футболисте Стрельцове частично прошли в Люберцах
Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
Около 10 военнослужащих Нагорного Карабаха погибли
Число протестующих в Минске превысило 100 тысяч
В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли семь человек
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье превысило 50
Два человека погибли при падении самолета в Нижегородской области
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Собянин: отопление в Москве начнут включать с 28 сентября
Ведущая азербайджанского телеканала заплакала от счастья во время зачитывания срочного сообщения об "освобождении" азербайджанской армией населенных пунктов в Карабахе.В источнике