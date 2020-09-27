Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.