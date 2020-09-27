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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Ведущая заплакала, сообщая об «освобождении» населенных пунктов в НКР

Ведущая азербайджанского телеканала заплакала от счастья во время зачитывания срочного сообщения об "освобождении" азербайджанской армией населенных пунктов в Карабахе.В источнике
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Аргументы недели

Ведущая азербайджанского телеканала заплакала, сообщая новости о Карабахе

Аргументы недели09:04
РЕН ТВ

Ведущая заплакала, сообщая об «освобождении» населенных пунктов в НКР

РЕН ТВ08:40
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Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
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Диетолог: «вегетарианский» фаст-фуд также полон жира, калорий и соли

Вегетарианские продукты не означаю "здоровые" продукты "Я действительно думаю, что добавление вегетарианских блюд - это шаг в правильном направлении к привлечению большего числа групп населения, которые обычно не заходят в этот ресторан", - говорит диетолог.
MedikForum.ruвчера в 02:50

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Ведомости06:32
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Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Где в Самарской области за сутки выявили 110 заболевших коронавирусом

По 3 случая заражения подтвердили в Приволжском и Большечерниговском районах, по 2 – в Хворостянском, Пестравском, Безенчукском районах и Сызрани, по 1 – в Челно-Вершинском, Похвистневском, Нефтегорском районах и Октябрьске.
Evo-rus.comвчера в 14:57
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