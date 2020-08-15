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РИА Новости
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новости12:45
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

Взгляд.ру12:10
Lenta.ru

Сотрудники белорусских государственных телеканалов присоединились к забастовке

Lenta.ru12:42
URA.Ru

Госжурналисты Беларуси грозят забастовкой. «С понедельника пойдут честные новости»

URA.Ru12:27
Телеканал 360°

Режиссер и телеведущая белорусских гостелеканалов заявила о забастовке

Телеканал 360°12:25
Газета.Ru

Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Газета.Ru12:19
Московский Комсомолец

Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Московский Комсомолец12:13
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

РИА Новости12:45

Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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Эти простые суперпродукты помогут снизить сахар в крови

Ученые разгадали, почему женщины чаще мужчин побеждают рак Дело в том, что различная жирная рыба (например, скумбрия, селедка) обогащена витамином D, который помогает сформировать защитный барьер кожным покровам, глазам и нервной системе, а именно они значительно повреждаются из-за высокого уровня сахара в крови, сообщают британские эндокринологи.
Московский Комсомолец10:26

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов.
Взгляд.рувчера в 03:09
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