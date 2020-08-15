Эти простые суперпродукты помогут снизить сахар в крови

Ученые разгадали, почему женщины чаще мужчин побеждают рак Дело в том, что различная жирная рыба (например, скумбрия, селедка) обогащена витамином D, который помогает сформировать защитный барьер кожным покровам, глазам и нервной системе, а именно они значительно повреждаются из-за высокого уровня сахара в крови, сообщают британские эндокринологи.