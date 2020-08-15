Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.

с чего всё началось

Сотрудники белорусских государственных телеканалов планируют выйти на забастовку. Речь идет о двух каналах крупнейшего медиахолдинга страны – «Беларусь 1» и «Беларусь 3». Об этом рассказала популярная телеведущая и режиссер этих телеканалов Наталья Бибикова.

Футбол Наставник «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» Наставник французского "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наука В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов Ученые уверены: точка невозврата для льдов Гренландии пройдена и теперь ледники будут продолжать таяние несмотря ни на что. 40

Политика Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко. 1,8K

Футбол Ростов — Зенит 0:1 (2-й тайм) После первой половины матча команда Сергея Семака выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Сердар Азмун.

Армия и оружие NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи. 11

Экономика Долги за ЖКХ: у кого будут отбирать квартиру Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.

Политика Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России В России объявили в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ. 92

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. 1,5K