Политика
Общественная служба новостейВ Белоруссии государственные телеканалы объявят забастовку
Сотрудники белорусских государственных телеканалов планируют выйти на забастовку. Речь идет о двух каналах крупнейшего медиахолдинга страны – «Беларусь 1» и «Беларусь 3». Об этом рассказала популярная телеведущая и режиссер этих телеканалов Наталья Бибикова.
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с чего всё началось
Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.РИА Новости12:45
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Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Московский Комсомолец12:13
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