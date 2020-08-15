Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ Белоруссии государственные телеканалы объявят забастовку

Сотрудники белорусских государственных телеканалов планируют выйти на забастовку. Речь идет о двух каналах крупнейшего медиахолдинга страны – «Беларусь 1» и «Беларусь 3». Об этом рассказала популярная телеведущая и режиссер этих телеканалов Наталья Бибикова.
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с чего всё началось

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новости12:45

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Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Газета.Ru12:19

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

РИА Новости12:45

Режиссер и телеведущая белорусских гостелеканалов заявила о забастовке

Телеканал 360°12:25

К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

Эхо Москвы13:03

Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Московский Комсомолец12:13

Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

Взгляд.ру12:10

Лукашенко рискует потерять гостелевидение

Комсомольская правда12:07
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Наставник французского "Лиона" Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Долги за ЖКХ: у кого будут отбирать квартиру

Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.
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Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России

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Общество

Россиянина Важенкова освободили из-под стражи в Минске

Сотрудник «Открытой России» Артем Важенков, задержанный в Белоруссии во время акций протеста, освобожден из-под стражи, сообщает РИА Новости.
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В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов

В Минске началось прощание с погибшим во время массовых протестов Александром Тарайковским. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа

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Зеленский назвал неприемлемым решение Минска выдать задержанных России

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Опубликована ранее неизвестная переписка сестер Хачатурян с друзьями

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Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Бойцы ОМОНа зашли в здание государственной телекомпании в Минске

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Сегодня состоится третий поединок Стипе Миочича и Даниэля Кормье

Стипе Миочич был чемпионом промоушена в период с 2016 по 2018 годы.
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Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве

В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
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Минобороны США подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО

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Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

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