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РИА Новости
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новостивчера в 12:45
Подробнее о событии
РБК

Сотрудница белорусского телеканала сообщила о планах начать забастовку

РБКвчера в 14:57
Эхо Москвы

К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

Эхо Москвывчера в 13:03
Взгляд.ру

Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

Взгляд.рувчера в 12:10
Телеканал 360°

Режиссер и телеведущая белорусских гостелеканалов заявила о забастовке

Телеканал 360°вчера в 12:25
Газета.Ru

Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Газета.Ruвчера в 12:19
Московский Комсомолец

Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Московский Комсомолецвчера в 12:13
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

РИА Новостивчера в 12:45

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания президентских выборов в стране не планирует участвовать в онлайн-саммите по иранской ядерной программе, который организует Россия, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:00

Жонглировавший ребенком в Сочи отец рассказал о «маленьких обезьянках»

"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.
РИА Новости18:44

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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