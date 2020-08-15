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Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.В источнике
С чего всё началось
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новостивчера в 12:45
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Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Газета.Ruвчера в 12:19
Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Московский Комсомолецвчера в 12:13