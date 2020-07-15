Экономика
ФАНВедущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США
Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
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Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании
Комсомольская правдавчера в 19:57
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Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
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Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей
ИА Красная Весна вчера в 10:22
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IFAB продлил возможность делать 5 замен за матч до лета 2021 года
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Sport24.ru 10:17
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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском 12:25
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
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Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
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В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
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В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
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«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
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ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
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Количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса снизилось в НСО
В Новосибирской области снизилось количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 06:25