Экономика

ФАНФАНВедущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Крупнейшие банки США не хотят финансировать нефтегазовый сектор

Газета.Ru09:53

Банки отказываются кредитовать нефтяников США в ожидании худшего

Вести.Ru06:15

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Комсомольская правдавчера в 19:57

Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США

Эхо Москвы03:04

Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор

Экспресс газетавчера в 23:30

Американская нефть столкнулась с новым врагом

Lenta.ru06:07

Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора США

ТАССвчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Футбол

Аршавин хочет стать президентом «Зенита»

CT news 08:31
1
Наука

Химики синтезировали самоорганизующиеся супрамолекулярные цепи

N+1 11:02
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
22
Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
9
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
153
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Piter.tv 07:05
82
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
419
Происшествия

Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей

ИА Красная Весна вчера в 10:22
48
Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Футбол

IFAB продлил возможность делать 5 замен за матч до лета 2021 года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил возможность действия правила пяти замен за игру.
Sport24.ru 10:17
Политика

ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском 12:25
15
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
431
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
27
Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
67
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
645
Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
2
Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
7
Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости 10:50
313
Футбол

В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом

В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
2
Культура

Видеосервис Wink представляет уникальный абонемент «Киноман»

Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Общество

Статую русского правителя уберут из центра Ситки на Аляске

Телеканал 360° 02:44
69
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
25
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
392
Футбол

Аршавин: Предпочел бы не видеть первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
Спорт день за днем 08:15
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1,2K
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
252
Общество

В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции

Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
11
Здоровье

Количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса снизилось в НСО

В Новосибирской области снизилось количество вызовов скорой помощи из-за коронавируса, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
АиФ Новосибирск 06:25
33
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное