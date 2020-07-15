Экономика

ФАНФАНВедущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
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Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

ФАН07:20

Американская нефть столкнулась с новым врагом

Lenta.ru06:07

Ведущие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора США

ТАССвчера в 18:48

Американские юристы заподозрили крупнейшие банки страны в бойкоте нефтегазового сектора США

Эхо Москвы03:04

Банки в США отказываются кредитовать нефтегазовый сектор

Экспресс газетавчера в 23:30

Крупные банки США «под давлением зеленых» отказываются кредитовать американские нефтегазовые компании

Комсомольская правдавчера в 19:57

Крупнейшие банки США бойкотируют кредитование нефтегазового сектора

ПРАЙМ03:43
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Футбол

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Армия и оружие

В России разрабатывают «оружие направленной энергии»

Автор Forbes Келси Атертон заявила, что в России разрабатывают «оружие направленной энергии».
Рамблер 08:41
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Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU 07:41
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Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
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Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Политика

Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 136 человек

Piter.tv 02:15
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Общество

Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе

Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
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Наука

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

REGNUM 07:41
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Общество

После штормового ветра режим ЧС ввели в 4 районах Саратовской области

На территории района введен режим ЧС.
Четвертая Власть 08:49
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Общество

Из-за ливней в Можайском горокруге прорвало дамбу

Из-за нахлынувших накануне ливней в Можайском городском округе в деревне Хорошилово прорвало дамбу. Об этом сообщает телеканал «360».
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Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
Коммерсантъ 12 июля в 08:14
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Наука

Физики объединят две теории времени

Популярная механика 13 июля в 11:18
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Фигурное катание

Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу

РЕН ТВ 09:15
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Космос

Стало известно о технологии автоматического исправления дефектов 3D-печати

Проект по автоматическому выявлению и исправлению дефектов конструкций, созданных с помощью 3D-печати, решило поддержать Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), 12 июля сообщает Engadget.com Технологию создали в компании Relativity Space, занимающейся разработкой методов 3D-печати узлов космических ракет.
ИА Красная Весна 12 июля в 16:41
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