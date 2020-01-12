Экономика
REGNUMВедущие банки РФ отказались от кредитования в магазинах
Из 30 ведущих банков РФ в 2019 году POS-займы выдавали только три организации: «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит». Другие финансовые организации отказались от предоставления данных кредитов в пользу кредитных карт.
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с чего всё началось
Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия».Известия16:01
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