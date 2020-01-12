Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Из 30 ведущих банков РФ в 2019 году POS-займы выдавали только три организации: «Тинькофф», «Почта банк» и «Банк Хоум Кредит». Другие финансовые организации отказались от предоставления данных кредитов в пользу кредитных карт.

Ведущие банки РФ отказались от кредитования в магазинах

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