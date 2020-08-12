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REGNUM
REGNUM

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.В источнике
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RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
Телеканал 360°

Еще двое ведущих объявили об увольнении с белорусских госканалов

Телеканал 360°вчера в 13:29
Известия

Белорусские телеведущие начали увольняться с госканалов

Известиявчера в 15:46
Ёлдаш

Несколько телеведущих в Белоруссии уволились в знак солидарности с бастующими

Ёлдашвчера в 15:31
Газета.Ru

Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

Газета.Ruвчера в 14:11
РБК

Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

РБКвчера в 13:48
Эхо Москвы

Несколько ведущих объявили сегодня об уходе с белорусских государственных телеканалов

Эхо Москвывчера в 16:03
КП - Беларусь

«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился

КП - Беларусьвчера в 12:52

В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, белорусского посла в Праге вызвали в МИД для объяснения недавнего заявления президента Александра Лукашенко о том, что протестными мероприятиями руководят из Чехии.
Московский Комсомолец18:45

«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:46
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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