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REGNUM
REGNUM

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.В источнике
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RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
Телеканал 360°

Еще двое ведущих объявили об увольнении с белорусских госканалов

Телеканал 360°вчера в 13:29
Известия

Белорусские телеведущие начали увольняться с госканалов

Известиявчера в 15:46
Ёлдаш

Несколько телеведущих в Белоруссии уволились в знак солидарности с бастующими

Ёлдашвчера в 15:31
Газета.Ru

Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

Газета.Ruвчера в 14:11
РБК

Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

РБКвчера в 13:48
Эхо Москвы

Несколько ведущих объявили сегодня об уходе с белорусских государственных телеканалов

Эхо Москвывчера в 16:03
КП - Беларусь

«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился

КП - Беларусьвчера в 12:52

Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Российская газетавчера в 10:38
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 10:57
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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