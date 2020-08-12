Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении
Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.В источнике
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