Ведущие европейские индексы резко упали после обвала нефтяных котировок, пишет РБК. Нефтяные котрровки обвалились после развада сделки ОПЕК+. Наибольшее снижение показал индекс Лондонской биржи FTSE 100.

Европейские фондовые биржи упали после обвала цен на нефть

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