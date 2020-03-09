Экономика
Мой БрянскЕвропейские фондовые биржи упали после обвала цен на нефть
Ведущие европейские индексы резко упали после обвала нефтяных котировок, пишет РБК. Нефтяные котрровки обвалились после развада сделки ОПЕК+. Наибольшее снижение показал индекс Лондонской биржи FTSE 100.
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Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Спорт
Крюгер о Большунове: Не можем позволить русскому побеждать нас
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал свое мнение о россиянине Александре Большунове.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Энергетика
ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17
Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.
Кино
Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу
Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высмеял уход звезды проекта Юлии Михалковой.
Происшествия
Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова
Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета
Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Футбол
«Манчестер Сити» летом может отпустить Агуэро
Английский "Манчестер Сити" готов отпустить нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает The Sun.
Армия и оружие
УНМ ДНР: Киев ужесточил пересечение линии соприкосновения в Донбассе
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе стали причиной трёх задержаний сотрудниками погранслужбы Украины местных жителей.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Энергетика
Цена акций Saudi Aramco опустилась до минимального уровня
Акции компании Saudi Aramco снизились на 10%, ценная бумага корпорации стоит $7,2. Подобное снижение компания из Саудовской Аравии переживает впервые с декабря 2019 года – тогда она вышла на IPO.