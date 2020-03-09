Экономика

Мой БрянскМой БрянскЕвропейские фондовые биржи упали после обвала цен на нефть

Ведущие европейские индексы резко упали после обвала нефтяных котировок, пишет РБК. Нефтяные котрровки обвалились после развада сделки ОПЕК+. Наибольшее снижение показал индекс Лондонской биржи FTSE 100.
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Европейские биржи обвалились после падения цен на нефть

РИА Новости06:12

Индексы мировых бирж снизились после открытия

Известия04:39

Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%

Коммерсантъ05:16

Европейские фондовые биржи обвалились на 6-9%

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Lenta.ru05:27

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

РБК04:36

Главный индекс Франкфуртской биржи рухнул более чем на 7% при открытии торгов

ТАСС04:24
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
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Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
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Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
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Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

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Материалы журналиста об отсутствии «Буков» могут попасть в дело MH17

Материалы голландского журналиста об отсутствии зенитно-ракетных комплексов "Бук" в районе гибели малайзийского Boeing над Донбассом могут приобщить к делу о крушении лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на судью окружного суда Гааги Марию Кнайф, отвечающую за работу со СМИ.
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Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.
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В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
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Партия Зеленского начала искать замену Авакову

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«Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу

Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высмеял уход звезды проекта Юлии Михалковой.
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Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
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Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
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«Манчестер Сити» летом может отпустить Агуэро

Английский "Манчестер Сити" готов отпустить нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает The Sun.
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УНМ ДНР: Киев ужесточил пересечение линии соприкосновения в Донбассе

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе стали причиной трёх задержаний сотрудниками погранслужбы Украины местных жителей.
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ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
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ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
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«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Цена акций Saudi Aramco опустилась до минимального уровня

Акции компании Saudi Aramco снизились на 10%, ценная бумага корпорации стоит $7,2. Подобное снижение компания из Саудовской Аравии переживает впервые с декабря 2019 года – тогда она вышла на IPO.
Экономика сегодня 04:10
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