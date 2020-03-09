Европейские индексы упали из-за обвала цен на нефть вследствие несостоявшейся сделки ОПЕК. Больше всего пострадала Лондонская фондовая биржа FTSE 100 – значения уменьшились на 8,54%. Немецкий индекс DAX упал на 8,09%, а французский САС – на 6,31%.

Европейские биржи обвалились после снижения цен на нефть

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