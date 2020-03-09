Экономика
Политическая ЭкспертизаЕвропейские биржи обвалились после снижения цен на нефть
Европейские индексы упали из-за обвала цен на нефть вследствие несостоявшейся сделки ОПЕК. Больше всего пострадала Лондонская фондовая биржа FTSE 100 – значения уменьшились на 8,54%. Немецкий индекс DAX упал на 8,09%, а французский САС – на 6,31%.
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Энергетика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Экономика
Американские рынки открылись падением на 7%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% после открытия торгов.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Происшествия
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку
Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве
Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Энергетика
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
Фигурное катание
В Москве пропал титулованный фигурист Руслан Жиганшин
В столице пропал известный российский фигурист Руслан Жиганшин.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Происшествия
В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»
Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за цвет носков
Напомним, что недавно поклонники раскритиковали Дмитрия Тарасова за то, что он выложил на всеобщее обозрение фотографию, на которой его жена запечатлена с молокоотсосом.
Гаджеты
Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм
Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото в купальнике после операции
Известная телеведущая Лера Кудрявцева впервые поделилась с поклонниками фотографией в купальнике после операции по удалению силиконовых имплантов.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»
«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.