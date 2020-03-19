Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТоп-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса

Пандемия COVID-2019 грозит серьезными убытками футбольному сообществу. Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы, приостановившие сезон из-за угрозы распространения коронавируса, в общей сложности могут потерять €4,33 млрд, если чемпионаты не будут доиграны.
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СМИ узнали, сколько потеряют ведущие лиги Европы, если сезон не будет завершен

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Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020

Sports.ruвчера в 17:15

СМИ: ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон

РИА Новостивчера в 15:35

Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Топ-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса

Газета.Ru05:14

Клубы европейских топ-лиг потеряют около € 4 млрд из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 22:28

Топ-5 лиг Европы могут потерять до €4 млрд, если не завершат сезон из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 18:44
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В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

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Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
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Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
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Москва, 19 марта 2020, 12:14 — REGNUM Падение цены на нефть может приостановиться на уровне $15−20 за баррель.
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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
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Из-за обстрела ВСУ в поселке Спартак в ДНР загорелся газопровод

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Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

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Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.
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Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

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Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Половой отбор повлиял на длину бивней нарвалов

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Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход

Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».
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Максим Фадеев стал музыкальным продюсером Валерии

У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
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Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Силуанов сравнил влияние на экономику цен на нефть и коронавируса

Глава Минфина Антон Силуанов сравнил влияние на экономику ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть.
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За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Всего в городе с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки 57 человек. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.
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В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
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Аксёнов: крымские власти выполняют все социально-экономические поручения

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В судах Кубани отменили личный прием граждан из-за коронавируса

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Цифровые копии «Бладшота» выпустят раньше из-за коронавируса

Киностудия Columbia Pictures решилась на беспрецедентный для нее шаг - выпустить цифровую копию фильма "Бладшот" всего через десять дней после выхода в широкий прокат в Северной Америке.
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