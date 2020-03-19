Коронавирус
Газета.RuТоп-лиги могут потерять €4 млрд из-за коронавируса
Пандемия COVID-2019 грозит серьезными убытками футбольному сообществу. Консалтинговая компания KPMG провела исследование и подсчитала, что топ-лиги Европы, приостановившие сезон из-за угрозы распространения коронавируса, в общей сложности могут потерять €4,33 млрд, если чемпионаты не будут доиграны.
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Топ-5 лиг Европы могут потерять до €4 млрд, если не завершат сезон из-за коронавируса
Sport24.ruвчера в 18:44
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У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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