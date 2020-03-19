Коронавирус
КМВ НовостиВедущие европейские клубы потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы
Британцы потеряют 1,25 миллиардов евро. Не досчитаются 600 миллиардов евро испанские клубы. 750 миллионов – такова сумма убытков для немецкой лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
AFP: европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров
ТАСС Спорт18 марта в 17:38
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи
Американский лидер Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров G7 в США из-за коронавируса, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. "Чтобы каждая страна сосредоточилась на всех своих ресурсах для ответа на связанные с COVID-19 вызовы в сфере здравоохранения и экономики", — пояснил он.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Культура
«Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента. Об этом говорится в сообщении компании.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Финансы
Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи
Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса
Дональд Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на вспышку коронавируса.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Здоровье
Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко
На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Общество
Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса
Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Кино
Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс
Происшествия
Помощник прокурора катался пьяным на Porsche Cayenne по Ростову
Здоровье
Псковский суд обязал принудительно госпитализировать пенсионерку после контакта с зараженными коронавирусом
Как сообщили "Интерфаксу" в суде, 19 марта поступил административный иск главного санитарного врача Псковской области о принудительном помещении гражданки 76 лет в Псковскую городскую больницу в связи с тем, что женщина контактировала с семьей, у которых имеется РНК коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе 20 марта своей странице в Facebook сообщил о 15 обстрелах своих позиций за минувшие сутки Украинские силовики утверждают, что от огня, который вели ополченцы, один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Политика
Украине предрекли дефолт из-за коронавируса
Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Шоу-бизнес
Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем
На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
Общество
Роскачество дало советы по профилактике коронавируса
Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.