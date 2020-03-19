Коронавирус

КМВ НовостиКМВ НовостиВедущие европейские клубы потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Британцы потеряют 1,25 миллиардов евро. Не досчитаются 600 миллиардов евро испанские клубы. 750 миллионов – такова сумма убытков для немецкой лиги.
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Пауза в копеечку

Российская газетавчера в 14:40

Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020

Sports.ru18 марта в 17:15

Клубы европейских топ-лиг потеряют около € 4 млрд из-за коронавируса

Чемпионат18 марта в 22:28

Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Спорт-Экспресс18 марта в 20:13

AFP: европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров

ТАСС Спорт18 марта в 17:38

Топ-лиги Европы потеряют 4 миллиарда евро? Коронавирус бьет по футбольной экономике

Матч ТВвчера в 07:07

СМИ: ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон

РИА Новости18 марта в 15:35
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Политика

Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи

Американский лидер Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров G7 в США из-за коронавируса, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. "Чтобы каждая страна сосредоточилась на всех своих ресурсах для ответа на связанные с COVID-19 вызовы в сфере здравоохранения и экономики", — пояснил он.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:44
Общество

Немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 18 марта в 11:52
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox

3DNews вчера в 16:51
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru вчера в 12:18
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Культура

«Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента. Об этом говорится в сообщении компании.
Adindex.ru 03:01
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС 00:32
Финансы

Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи

Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Экономика сегодня вчера в 13:35
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета 18 марта в 23:00
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса

Дональд Трамп обвинил Китай в запоздалой реакции на вспышку коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:31
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru вчера в 05:56
Здоровье

Жители Украины начали заражать коронавирусом друг друга — Ляшко

На Украине зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Евразия Daily 02:02
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
Общество

Минкомсвязь отложила учения по устойчивому рунету из-за коронавируса

Минкомсвязь РФ отложила намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 02:44
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

IrkutskMedia вчера в 08:30
Происшествия

Помощник прокурора катался пьяным на Porsche Cayenne по Ростову

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:11
Здоровье

Псковский суд обязал принудительно госпитализировать пенсионерку после контакта с зараженными коронавирусом

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, 19 марта поступил административный иск главного санитарного врача Псковской области о принудительном помещении гражданки 76 лет в Псковскую городскую больницу в связи с тем, что женщина контактировала с семьей, у которых имеется РНК коронавируса.
Интерфакс - Россия 02:35
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Московский Комсомолец вчера в 06:43
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе 20 марта своей странице в Facebook сообщил о 15 обстрелах своих позиций за минувшие сутки Украинские силовики утверждают, что от огня, который вели ополченцы, один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру 01:55
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Политика

Украине предрекли дефолт из-за коронавируса

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Известия вчера в 21:11
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Российская Действительность вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем

На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
7Дней.ру вчера в 21:00
Общество

Роскачество дало советы по профилактике коронавируса

Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 02:54
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