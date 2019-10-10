Энергетика
ИнтерфаксВедущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году
9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.
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Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
Происшествия
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Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
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Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
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Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44%
Из поправок следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, с 18 до 27 тысяч рублей.
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Политика
Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений
Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.
Экономика
Стало известно, кто построит мост через Волгу под Тольятти
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Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
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Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
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На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
Экономика
Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году
Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн.
Автоспорт
Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии
Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
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Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
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Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
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Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
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Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца
В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.