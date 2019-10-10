Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксВедущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:14

Ведущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

Интерфакс05:42

Нефтетрейдеры прогнозируют снижение цен на нефть

Финмаркет05:34

Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть

REGNUM02:26

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть

Известия06:14

В США пообещали падение цен на нефть

РИА Новостивчера в 23:32

Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

Forbesвчера в 04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
Общество

Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат

Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 08:40
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Севилья" обратили внимание на полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Soccer.ru 07:44
Единоборства

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами.
Вести.Ru 10:09
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк

Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Происшествия

Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове

Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Гаджеты

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Американская компания Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции, сообщает Reuters.
DP.RU 05:57
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Здоровье

В Карелии создадут единый центр медицинской помощи

Единый центр медицинской помощи взамен разрозненных станций скорых при районных больницах появится в Карелии в рамках реформирования системы оказания экстренной медпомощи.
ТАСС 09:32
Общество

Употребление грибов снижает вероятность рака простаты

МедиаПоток 08 октября в 12:49
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Происшествия

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям.
Российская газета 05:37
Экономика

Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев

Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.
Rambler News Service 08:38
Происшествия

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
ЖКХ

В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов

Компания управляет 340 жилыми зданиями в Восточном административном округе Москвы.
РБК 09:55
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Гаджеты

Новый смартфон представил создатель Android

Aobe.ru вчера в 16:11
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайп Эрдган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирийской Арабской Республике.
Парламентская газета вчера в 09:26
Футбол

Дзюба может заработать 30-50 млн рублей по контракту с Газпромбанком

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может заработать около 30-50 млн рублей по новому контракту с Газпромбанком, рассказал «РБ-Бизнес» эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов.
Bookmaker-ratings.ru 07:40
Экономика

Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании

Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Авто

Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России

Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".
Авторамблер 05:29
Транспорт

Между Новосибирском и Томском на 10 км дороги установили гибкие столбы

Дорожники сдали 10-километровый участок дороги между Новосибирском и Томском.
Новосибирские новости 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное