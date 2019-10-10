Энергетика
ИнтерфаксВедущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году
9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с Макаревичем
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов заявил, что не давал никаких комментариев относительно состояния здоровья своей партнерши по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Политика
Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо войны выбрал дипломатическое решение конфликта на Донбассе, передает корреспондент РБК.
Спорт
Путин: Россия заинтересована в честности и чистоте спорта
Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности России в честной борьбе в спорте.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Футбол
Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» в этом году
Как сообщает пресс-служба "Зенита", Малком будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет команде до зимней паузы.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Здоровье
Ученые рассказали, как молоко сказывается на здоровье человека
Специалисты Пермского государственного медицинского университета установили, что для полностью здорового человека жирность питьевого молока не имеет большого значения.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
Политика
Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США
Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами.
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Общество
В России могут начать штрафовать родителей курящих детей
В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
Политика
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет Приватбанк бывшему его совладельцу, бизнесмену Игорю Коломойскому.
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес