Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксВедущие нефтетрейдеры спрогнозировали падение цен на нефть в 2020 году

9 октября стало известно, что Минэнерго США ожидает падения котировок нефти в ближайшие месяцы. Оно спрогнозировало, что в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель, а во II квартале 2020 года упадут до $57 за баррель.
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Эксперт рассказал, насколько упадут цены на нефть в 2020 году

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