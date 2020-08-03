Коронавирус
АМИТЕЛВедущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.
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с чего всё началось
США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже обеспечили себе примерно 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Airfinity.Forbesвчера в 04:22
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Богатейшие страны мира забронировали более 1 млрд доз вакцины от коронавируса
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