с чего всё началось

Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.

Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

Экономика Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. 57

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год. 18

Происшествия В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре «03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник. 168

Политика Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам В Генпрокуратуру Белоруссии не поступало от украинской стороны никаких ходатайств относительно россиян, задержанных под Минском, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. 1

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 124

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 126

Экономика Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. 336

Футбол «МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26 Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 106