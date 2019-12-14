Общество

Газета.RuГазета.RuВедущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович отреагировал на орфографическую ошибку в слове "монпансье", которую якобы допустили редакторы шоу. По его словам, название конфет, написанное с одной буквой "н", не будет ошибкой.
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Леонид Якубович отказался считать ошибкой слово «монпасье»

Московский Комсомолец13:50

Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»

РБК12:35

Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»

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Вассерман заступился за редакторов «Поле чудес» из-за ошибки в слове «монпасье»

URA.Ru13:49

Якубович прокомментировал ошибку на «Поле чудес»

РИА Новости12:30

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Газета.Ru11:12

Якубович «оправдался» за «монпасье» на «Поле чудес»

Царьград13:15
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Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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