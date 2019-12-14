Культура

Газета.RuГазета.RuВедущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки. В разговоре с "Газетой.Ru" он посоветовал взять в руки словарь иностранных слов и "не заниматься ерундой".
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Якубович прокомментировал ошибку на «Поле чудес»

РИА Новости12:30

Русский язык отправляется в музей? На шоу «Поле чудес» не заметили ошибку в отгаданном слове

Царьградвчера в 17:42

Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой

Российская газета11:25

Участник шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Телеканал 360°10:50

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Газета.Ru11:12

Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»

Lenta.ru10:44

Якубович не увидел ошибки в слове «монпасье»

URA.Ru12:28
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Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Общество

«Мисс мира» стала представительница Ямайки

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурсе «Мисс мира 2019».
Пятый канал 12:22
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 12:19
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
Политика

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Аргументы недели 08:48
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Футбол

«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»

«Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте. Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.
RT на русском 12:29
Политика

О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК 01:12
Единоборства

Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC

Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
Матч ТВ 12:12
Политика

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Общество

В больницу Новочеркасска назначили нового главврача

В пресс-службе администрации Ростовской области сообщили, что в больницу Новочеркасска, которая приостановила приём пациентов из-за увольнения врачей стационара, был назначен новый главный врач.
RT на русском 12:17
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

РБК 12:08
Футбол

Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
РИА Новости 11:21
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Политика

Российскую журналистку не пустили на Украину

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну российской журналистке из-за того, что она ездила в Крым, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 07:58
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Финансы

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Lenta.ru 12:28
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Происшествия

В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
REGNUM 11:17
Футбол

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:07
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Кино

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экспресс газета вчера в 15:49
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
РИА Новости 10:18
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Поле чудес
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Каждую пятницу он приглашает игроков в студию... отгадывать слова. Правила игры весьма просты: в трех турах участвуют по три человека в каждом, победители туров соревнуются в финальной игре, и ее победитель, если выиграет суперигру, получает главный приз.
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Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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