Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович отреагировал на орфографическую ошибку в слове "монпансье", которую якобы допустили редакторы шоу. По его словам, название конфет, написанное с одной буквой "н", не будет ошибкой.

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

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