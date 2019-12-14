Общество
Газета.RuВедущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович отреагировал на орфографическую ошибку в слове "монпансье", которую якобы допустили редакторы шоу. По его словам, название конфет, написанное с одной буквой "н", не будет ошибкой.
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Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Политика
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Иране
США восстанавливают санкции в отношении объекта по обогащению урана в Фордо, Иран.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале удвоилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Футбол
Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак».
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Хоккей
Сборная России обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала
Российская сборная по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук: «Возникали мысли уйти из „Тайн следствия“»
Петербургская актриса Анна Ковальчук на протяжении многих лет не только блистает на сцене родного театра им. Ленсовета, но и снимается в сериале «Тайны следствия».
Здоровье
Председатель Мосгордумы прокомментировал демографический спад в РФ
Председатель Мосгордумы отметил, что в столице работают одни из самых современных в России перинатальных центров.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину
Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, и власти республики готовятся к этому варианту.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из молодости в мини-платье
На представленной фотографии Собчак запечатлена в мини-платье золотого цвета с глубоким вырезом в зоне декольте.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Единоборства
Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами
«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.