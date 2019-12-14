Культура

Газета.RuГазета.RuВедущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки. В разговоре с "Газетой.Ru" он посоветовал взять в руки словарь иностранных слов и "не заниматься ерундой".
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»

Lenta.ru10:44

Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»

РБК12:35

Якубович «оправдался» за «монпасье» на «Поле чудес»

Царьград13:15

Вассерман заступался за редакторов «Поле чудес» из-за ошибки в слове «монпасье»

URA.Ru13:49

Якубович прокомментировал ошибку на «Поле чудес»

РИА Новости12:30

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Газета.Ru11:12

Леонид Якубович отказался считать ошибкой слово «монпасье»

Московский Комсомолец13:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK 03:04
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Политика

В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил повышение цены на газ для населения некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Здоровье

Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках

РИА Новости вчера в 00:00
Общество

В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Lenta.ru 10:05
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Хоккей

Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею

Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

В Башкирии произошёл пожар на складе

«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
RT на русском 13:19
Шоу-бизнес

Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет

Друг и менеджер певца Тарас Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых Губин сидит за клавишами.
АМИТЕЛ 08:30
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК 01:12
Политика

Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко закатил истерику из-за второго ребенка

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко категорически против, чтобы родители заводили еще одного малыша.
Мойка78 вчера в 19:52
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила коллег из Большого театра в расизме за публикацию фото в Инстаграм.
Kazanfirst.ru вчера в 16:17
Единоборства

Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:34
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что просьб о выдаче Хангошвили не было

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили.
Коммерсантъ 12:40
Теннис

Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
ProstoProSport 11:10
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поле чудес
Телепередача
Каждую пятницу он приглашает игроков в студию... отгадывать слова. Правила игры весьма просты: в трех турах участвуют по три человека в каждом, победители туров соревнуются в финальной игре, и ее победитель, если выиграет суперигру, получает главный приз.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное