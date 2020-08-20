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Известия
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и выразил уверенность в ее безопасности. Об этом сообщается на сайте посольства России в КНР в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится
 на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Газета.Ru

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

Газета.Ru06:06
Lenta.ru

Китай оценил российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru06:04
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Известия05:56
РИА Новости

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости05:58
Piter.tv

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Piter.tv05:52
ТАСС

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

ТАСС05:49
Царьград

Пока ВОЗ тянет, Китай уже не сомневается: Русская вакцина получила важную оценку за границей

Царьград05:35

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Политик Алексей Навальный, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске, остается в состоянии естественной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщили пресс-службе Минздрава Омской области.
В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме
Интерфакс07:58
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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В Ростуризме допустили продолжение программы кешбэка за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая в эфире телеканала «Россия 24», не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России «будет ещё и в дальнейшем реализовываться».
RT на русском06:38
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Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08