Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и выразил уверенность в ее безопасности. Об этом сообщается на сайте посольства России в КНР в четверг, 20 августа.