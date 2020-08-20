Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и выразил уверенность в ее безопасности. Об этом сообщается на сайте посольства России в КНР в четверг, 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится
на сайте посольства РФ в Китае.
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