Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса
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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление посольства РФ в Пекине.В источнике
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