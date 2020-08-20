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Москва 24
Москва 24

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление посольства РФ в Пекине.В источнике
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Комсомольская правда

В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правда07:19
Царьград

Пока ВОЗ тянет, Китай уже не сомневается: Русская вакцина получила важную оценку за границей

Царьград05:35
РИА Новости

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости05:58
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Известия05:56
ТАСС

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

ТАСС05:49
RT на русском

Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса

RT на русском05:38
Газета.Ru

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

Газета.Ru06:06

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Весна07:39

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАСС04:51
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Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний11:40
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