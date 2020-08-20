Китай провел оценку российской вакцины от коронавируса
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Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог Китая, предоставил высокую оценку российской вакцине от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи. Об этом говорится в сообщении посольства России в Пекине.В источнике
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