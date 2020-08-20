Инвесторы создадут в Саратовской области 1,1 тысячи рабочих мест

В этом году планируется завершить 43 инвестпроектов на общую сумму более чем 20 млрд руб. почти во всех отраслях экономики, которые дадут совокупно 1,1 тыс. рабочих мест, что на фоне роста безработицы "в силу известных причин даст ощутимый результат".