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РИА ОмскПресс
РИА ОмскПресс

Китай провел оценку российской вакцины от коронавируса

Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог Китая, предоставил высокую оценку российской вакцине от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи. Об этом говорится в сообщении посольства России в Пекине.В источнике
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Комсомольская правда

В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правда07:19
Газета.Ru

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

Газета.Ru06:06
Известия

Ведущий эпидемиолог КНР высоко оценил российскую вакцину от COVID-19

Известия05:56
РИА Новости

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости05:58
ТАСС

Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

ТАСС05:49
RT на русском

Ведущий эпидемиолог КНР оценил российскую вакцину от коронавируса

RT на русском05:38
Царьград

Пока ВОЗ тянет, Китай уже не сомневается: Русская вакцина получила важную оценку за границей

Царьград05:35

МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G
РИА Новости08:23
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Инвесторы создадут в Саратовской области 1,1 тысячи рабочих мест

В этом году планируется завершить 43 инвестпроектов на общую сумму более чем 20 млрд руб. почти во всех отраслях экономики, которые дадут совокупно 1,1 тыс. рабочих мест, что на фоне роста безработицы "в силу известных причин даст ощутимый результат".
СаратовБизнесКонсалтинг09:26
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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