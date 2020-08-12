Ведущий госканала «Беларусь-1» уволился на фоне протестов
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Перлин работал на телеканале с 2009 года. Он был ведущим нескольких крупных проектов, но со временем, по его словам, они «перестали вызывать у зрителей ту эмоцию, ради которой задумывались». Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста.В источнике
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«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился
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