Ведущий госканала «Беларусь-1» уволился на фоне протестов

Перлин работал на телеканале с 2009 года. Он был ведущим нескольких крупных проектов, но со временем, по его словам, они «перестали вызывать у зрителей ту эмоцию, ради которой задумывались». Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста.