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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Ведущий госканала «Беларусь-1» уволился на фоне протестов

Перлин работал на телеканале с 2009 года. Он был ведущим нескольких крупных проектов, но со временем, по его словам, они «перестали вызывать у зрителей ту эмоцию, ради которой задумывались». Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в больнице Гомеля умер задержанный на акции протеста.В источнике
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Московский Комсомолец

Телеведущие в Белоруссии массово уволились из-за действий властей

Московский Комсомолецвчера в 16:01
Вести.Ru

Белорусские телеведущие массово увольняются с госканалов

Вести.Ruвчера в 15:50
Ёлдаш

Несколько телеведущих в Белоруссии уволились в знак солидарности с бастующими

Ёлдашвчера в 15:31
Известия

Белорусские телеведущие начали увольняться с госканалов

Известиявчера в 15:46
Газета.Ru

Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

Газета.Ruвчера в 14:11
РБК

Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

РБКвчера в 13:48
News.ru

Известный ведущий Перлин ушёл с государственного канала Белоруссии

News.ruвчера в 12:54
КП - Беларусь

«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился

КП - Беларусьвчера в 12:52

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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