S&P видит риски закрытия доступа к рынкам капитала для Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что ситуация в Белоруссии после президентских выборов несет в себе ряд политических и экономических рисков и может привести к закрытию доступа страны к международным рынкам капитала.