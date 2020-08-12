Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
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Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении. Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала - Евгений Перлин и Ольга Бельмач.В источнике
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«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился
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