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РИА Новости
РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь 1" Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении. Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала - Евгений Перлин и Ольга Бельмач.В источнике
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РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

РИА Новости18:22
Газета.Ru

Уволился ведущий государственного телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин

Газета.Ruвчера в 14:11
Известия

Белорусские телеведущие начали увольняться с госканалов

Известиявчера в 15:46
News.ru

Несколько белорусских телеведущих уволились с государственных каналов

News.ruвчера в 15:57
Фонтанка.Ру

Белорусские журналисты увольняются из государственных СМИ. Ведущий программы «Арсенал» обратился к министру обороны

Фонтанка.Рувчера в 16:07
Lenta.ru

Журналисты гостелеканалов Белоруссии начали массово увольняться

Lenta.ruвчера в 14:07
РБК

Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов

РБКвчера в 13:48
КП - Беларусь

«Мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним»: телеведущий Евгений Перлин уволился

КП - Беларусьвчера в 12:52

Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПотоквчера в 07:10
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Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
РИА Новостивчера в 04:57
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S&P видит риски закрытия доступа к рынкам капитала для Белоруссии

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что ситуация в Белоруссии после президентских выборов несет в себе ряд политических и экономических рисков и может привести к закрытию доступа страны к международным рынкам капитала.
Коммерсантъвчера в 15:45

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
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