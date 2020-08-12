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Lenta.ru
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко опубликовал
 в своем инстаграме видео, в котором объявил о своем увольнении.
Дождьвчера в 15:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Эхо Москвы17:02
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15
RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

РИА Новости18:22
News.ru

Несколько белорусских телеведущих уволились с государственных каналов

News.ruвчера в 15:57
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
РИА Новостивчера в 13:06
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14