Экономика
Красная веснаВедущий инвестор назвал китайскую торговлю на бирже тупой
Мангер назвал EBITDA чепуховой прибылью, поскольку в методе не учитываются выплата процентов, налоги и амортизация. Напомним, инвесторы США столкнулись с рисками, вызванными коронавирусной инфекцией и неопределенностью на грядущих выборах президента США.
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Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Кино
Федор Добронравов высказался о конфликте с Анатолием Васильевым
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Общество
Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
Политика
Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель
«Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Гаджеты
Patriot P300: накопители M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD вместимостью до 2 Тбайт
Для подключения применяется интерфейс PCIe Gen3 x4 (спецификация NVMe 1.3).
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов.
Гаджеты
Motorola Razr 2019 провалил тест на ремонтопригодность
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе
Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.
Политика
Вячеслав Франк избран мэром Барнаула
Новым главой Барнаула избран Вячеслав Франк.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс пожаловался российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), представившимся Гретой Тунберг и ее отцом, на политику американского президента Дональда Трампа и призвал активистку поспособствовать смене энергетической политики в России.
Политика
Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.
Авто
Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy
На предстоящем автосалоне в Женеве, который открывается 3 марта, Hyundai представит концепт Prophecy.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Музыка
Суд привлек Андрея Разина к спору по иску Юрия Шатунова
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.