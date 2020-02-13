Экономика

Красная веснаКрасная веснаВедущий инвестор назвал китайскую торговлю на бирже тупой

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Мангер назвал EBITDA чепуховой прибылью, поскольку в методе не учитываются выплата процентов, налоги и амортизация. Напомним, инвесторы США столкнулись с рисками, вызванными коронавирусной инфекцией и неопределенностью на грядущих выборах президента США.
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