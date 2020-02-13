Мангер назвал EBITDA чепуховой прибылью, поскольку в методе не учитываются выплата процентов, налоги и амортизация. Напомним, инвесторы США столкнулись с рисками, вызванными коронавирусной инфекцией и неопределенностью на грядущих выборах президента США.

Общество Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.

Политика Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель «Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Политика Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг Претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс пожаловался российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), представившимся Гретой Тунберг и ее отцом, на политику американского президента Дональда Трампа и призвал активистку поспособствовать смене энергетической политики в России.