Политика
РИА НовостиВедущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину. "Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист.
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Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватара 2»
В Сети появилось изображение со съемок продолжения долгожданного фильма «Аватар».
Гаджеты
Предзаказы на гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold откроют с 4 октября
РИАМО – 3 окт. Россияне смогут оформить предзаказ инновационного складного смартфона Samsung Galaxy Fold с 4 по 7 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Наука
Британцы разработают собственную термоядерную электростанцию
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Авто
Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Самыми популярными иномарками в России стали: KIA Rio (793,4 тыс.), Hyundai Solaris (766,2 тыс.) и Ford Focus (746,6 тыс.).
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Здоровье
Врач объяснил, когда реально открывается «второе дыхание»
По словам врача-реабилитолога Александра Сибилева, термин "второе дыхание" имеет под собой реальное физиологичное объяснение, а потому оправдан.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Политика
В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении".
Экономика
Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Футбол
Косельни рассказал, почему решил покинуть «Арсенал»
Защитник «Бордо» Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал».
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Футбол
Кариус надеется вновь сыграть за «Ливерпуль»
Немецкий вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус верит, что он еще получит возможность защищать ворота «Ливерпуля».
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Наука
Ученые: Выращивание ГМО-растений положительно влияет на здоровье людей
Ученые выяснили, что выращивание ГМО-растений может положительно влиять на здоровье людей.
Политика
Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
Авто
Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.