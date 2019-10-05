Политика

РИА НовостиРИА НовостиВедущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину. "Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист.
Читать в источнике
Комментировать677

Подробнее о событии

Муж Скабеевой объяснил Путину, зачем обсуждать Украину

Московский Комсомолец03:27

Российский телеведущий назвал причину для обсуждения Украины

РБК02:55

Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

Комсомольская правда02:50

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Lenta.ru00:58

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждения Украины

ФАНвчера в 23:57

Муж Скабеевой объяснил, почему на российском ТВ нужно обсуждать Украину

URA.Ruвчера в 21:38

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

РИА Новостивчера в 20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Хоккей

ХК «Сибирь» опроверг сообщение о смерти хоккеиста Мнацяна

Известия 10:20
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости 07:28
Общество

На Сахалине пьяный чиновник устроил разборки с охраной ночного клуба

В Южно-Сахалинске чиновник из МКУ "Управление жилищной политики", будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в баре, после чего его выгнали охранники.
Агентство Телеграф 10:12
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Экономика

Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева

Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Хоккей

«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:48
Авто

Внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5

Новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 в Китае обогнал по популярности BMW X5.
Letnews.ru 06:00
Транспорт

Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Политика

Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 массово жалуются на проблемы с камерой смартфона

ИнфоСМИ 04:23
Происшествия

Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Российская газета 10:18
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Здоровье

Названы восемь омолаживающих продуктов

Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.
РИА Новости 10:51
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Происшествия

В Казахстане врачи заморозили живого младенца в холодильнике

В Казахстане врачи заморозили новорожденного в холодильнике, подумав, что он умер. Трагедия случилась в городе Атырау.
Kazanfirst.ru вчера в 12:52
Политика

Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Хоккей

Антон Бурдасов подписал контракт со СКА

Горобзор.ру 06:11
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия

Два человека погибли и несколько пострадали в ДТП на «Тавриде»

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное