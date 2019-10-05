Политика

РИА НовостиРИА НовостиВедущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину. "Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист.
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Евгений Попов
Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО.
— Евгений Попов, российский журналистURA.Ru вчера в 21:38

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