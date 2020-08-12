Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов
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Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов. Соответствующий пост Бурко разместил в своем Instagram.В источнике
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