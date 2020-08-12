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РБК
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов. Соответствующий пост Бурко разместил в своем Instagram.В источнике
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РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
Эхо Москвы

Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Эхо Москвы17:02
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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S&P предрекло Белоруссии санкции и спад экономики из-за протестов

В сообщении пресс-службы рейтингового агентства говорится, что зарегистрированные нарушения и жёсткая реакция на протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией.
Говорит Москвавчера в 12:51

Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.
Новая газета17:17

В Москве задержали нескольких протестующих у посольства Белоруссии

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек в четвертый раз собрались у посольства Белоруссии в Москве, протестуя против оглашенных итогов выборов главы государства в республике.
Интерфаксвчера в 14:29
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 10:57
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«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфаксвчера в 04:11
6

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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