Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты. Почему так происходит, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik. Авитаминоз – это недостаток определенного витамина в организме.
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Врач предупредил о болезни, которая может грозить вегетарианцам

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, что в большинстве случаев в группе риска ‒ те, кто произвольно, без учета потребностей организма, ограничивает себя в еде.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Россиянам рассказали о болезнях вегетарианцев

Lenta.ruвчера в 23:46

Российским вегетарианцам грозит опасный синдром

URA.Ruвчера в 22:54

Весной вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Телеканал 360°вчера в 21:13

Диетолог: Весной вегетарианцев ждут проблемы

РЕН ТВвчера в 20:13

Врач предостерёг российских вегетарианцев от опасной болезни

Life.ruвчера в 19:42

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

РИА Новостивчера в 19:00

Врач предупредил о болезни, которая может грозить вегетарианцам

Радио Sputnikвчера в 19:00
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