Экономика
РБКВексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.РБК00:00
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Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Политика
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Экономика
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 17 сентября 2019 года уменьшил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам с 15 до 10 процентов.
Lenta.ru 05:01
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Происшествия
Актер Павел Устинов приговорен к 3,5 годам
Кино-Панк вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Политика
Эстония захотела самостоятельности в отношениях с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин должен присоединиться к числу государств, которые ведут диалог с Россией напрямую и без посредников.
Lenta.ru 05:21
Экономика
Минфин представил очередную «пенсионную реформу»
Основными элементами предлагаемого пенсионного продукта называются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и физлиц, решивших присоединиться к новой системе.
Наша версия вчера в 00:57
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых
Режиссером нового российского фантастического блокбастера «Карамора», который рассказывает о вампирах во времена династии Романовых, стал Данила Козловский.
Петербургский дневник 02:48
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Авто
У Renault в России не пошла интернет-торговля
Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
Общество
В школах Севастополя начали изучать украинский язык
Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
ТАСС 02:04
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Спорт
День бега «Кросс нации» пройдёт в Белгороде
21 сентября на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в микрорайоне «Новый» пройдёт Всероссийский день бега «Крос нации».
Знамя 31 05:06
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Армия и оружие
МИД РФ обвинил США в увеличении риска ядерной войны
Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что имел ввиду говоря о повышенном риске ядерного конфликта.
Московский Комсомолец вчера в 13:08
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.
News.ru 04:06
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского
Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 05:03
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31