Экономика

РБКРБКВексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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с чего всё началось

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК00:00

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Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

РБК00:00

Структура Вексельберга не смогла получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку «Synergy»

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Британский банк отказался выплачивать деньги компании Вексельберга из-за санкций

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Компания Вексельберга не получила выплаты от британского банка из-за санкций

Ведомости02:59

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

URA.Ru02:30

Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Говорит Москва01:30

Компания Вексельберга не смогла получить деньги от британского банка из-за санкций США

Дождь03:15
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Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово

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В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы

В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
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Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

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Эстония захотела самостоятельности в отношениях с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Таллин должен присоединиться к числу государств, которые ведут диалог с Россией напрямую и без посредников.
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Данила Козловский снимет фильм про вампиров и династию Романовых

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Авто

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Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
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Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.
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СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
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День бега «Кросс нации» пройдёт в Белгороде

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Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
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Армия и оружие

МИД РФ обвинил США в увеличении риска ядерной войны

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что имел ввиду говоря о повышенном риске ядерного конфликта.
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Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.
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На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

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Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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Виктор Вексельберг
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Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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