Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceВексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета

Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
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Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.
Интерфакс29 мая в 05:37

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Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

РБК29 мая в 11:53

Швейцарские банки не позволили Вексельбергу перечислить деньги на борьбу с COVID-19

Коммерсантъ29 мая в 09:59

Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Интерфакс29 мая в 05:37

Швейцарские банки отказали Вексельбергу в разморозке счетов для борьбы с коронавирусом

ТАСС29 мая в 07:09

Банки отказались переводить замороженные деньги Вексельберга на борьбу с COVID-19

Ведомости29 мая в 07:01

«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Forbes29 мая в 06:54

Вексельбергу отказали в разморозке швейцарских счетов для борьбы с COVID-19

REGNUM29 мая в 08:07
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