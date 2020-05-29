Коронавирус
Rambler News ServiceВексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета
Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
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с чего всё началось
Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.Интерфакс29 мая в 05:37
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Швейцарские банки не позволили Вексельбергу перечислить деньги на борьбу с COVID-19
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