Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.

с чего всё началось

Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.

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