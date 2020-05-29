Коронавирус

РБКРБКВексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.
Интерфакс29 мая в 05:37

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Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

РБК29 мая в 11:53

Швейцарские банки не позволили Вексельбергу перечислить деньги на борьбу с COVID-19

Коммерсантъ29 мая в 09:59

«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу замороженные деньги на борьбу с COVID-19

Forbes29 мая в 06:54

Швейцарские банки отказали Вексельбергу в разморозке счетов для борьбы с коронавирусом

ТАСС29 мая в 07:09

Банки отказались переводить замороженные деньги Вексельберга на борьбу с COVID-19

Ведомости29 мая в 07:01

Вексельбергу отказали в разморозке швейцарских счетов для борьбы с COVID-19

REGNUM29 мая в 08:07

Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Интерфакс29 мая в 05:37
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Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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