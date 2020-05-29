Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.

с чего всё началось

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Космос Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Межународной космической станции. 606

Происшествия AP: около 1,7 тыс. протестующих задержаны в США за три дня Почти 1,7 тыс. человек задержаны в США после начавшихся на этой неделе беспорядков, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» дома разгромила «Унион» В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Фрайбурга, а Унион дома встретится с Шальке.

Религия В Подмосковье разрешили ходить в храмы В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 7

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.

Кино Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Игры Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3 Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня. 1

Общество Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция. 21

Общество Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет. 66

Космос Роскосмос испытает две новые ракеты в 2020 году Москва, 31 мая 2020, 12:23 — REGNUM В текущем году Роскосмос проведёт испытания двух новых ракет, сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter. 266

Политика Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране. 25

Здоровье В Курской областной больнице проведут проверку после письма медиков В региональном комитете здравоохранения сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональное управление Роспотребнадзора и комитет в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку. 43