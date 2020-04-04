Мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда.

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19. Ранее препарат протестировали на мышах и хорьках. Об этом в фильме "Опасный вирус" Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1", рассказал директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Происшествия В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

Происшествия В Мурманске предотвратили теракт В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Музыка РБК запустил онлайн-квартирник с артистами и музыкантами в самоизоляции Проект создан в виде онлайн-квартирника с джазом, песнями под гитару, классической музыкой в диапазоне от виолончели до фортепиано, стихами и рассказами, которые записывают для РБК музыканты, театральные артисты, писатели и драматурги.

Экономика «Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Единоборства Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Общество Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.

Общество В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Происшествия В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.

Здоровье Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Здоровье Ивановская больница закрылась на карантин из-за коронавируса Ивановская областная больница закрылась на карантин, который продлится две недели, из-за положительных тестов на коронавирус у пациентов и медицинского персонала.