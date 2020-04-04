Коронавирус
Lenta.ruНазваны сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1". Его слова приводит РИА Новости.
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Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Технологии
«COVID-19 — тяжёлый вирус»: инфекционист рассказал, как избавить вещи от опасной инфекции
Инфекционист из Ярославля рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.
Авто
«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис
Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
Общество
В Китае объявили траур по жертвам коронавируса
Предстоящее 4 апреля станет днем общенациональной скорби по всем, кто погиб от коронавирусной инфекции Китайское информационное агентство «Синьхуа» также уточняет, что в этот день будут отдавать дань памяти врачам, которые пожертвовали своими жизнями ради борьбы с болезнью.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Музыка
Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню «Незараженный»
Общество
Власти рассказали о схеме получения кодов для перемещения по Москве
Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что выдавать коды для перемещения по Москве могут через портал mos.ru, также код можно получить по телефону.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Футбол
Штоффельсхаус раскритиковал «Локомотив» за иск к Геркусу
Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал иск клуба к экс-гендиректору Илье Геркусу о взыскании с него 144,6 млн рублей, обвинив его в растрате средств.
Экономика
Итоги деятельности Сергея Гапликова на посту главы Республики Коми
Экономические показатели За время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Общество
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Наука
В Африке обнаружили останки птерозавра
Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.