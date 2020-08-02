Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом заявил в программе "Вести" генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

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