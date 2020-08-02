Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом заявил в программе "Вести" генеральный директор центра Ринат Максютов.
Читать в источнике
Комментировать225

Подробнее о событии

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Коммерсантъ05:24

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС04:26

«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания

Вести.Ru05:12

«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

Газета.Ru04:41

Центр «Вектор» назвал сроки производства вакцины от коронавируса

Lenta.ru04:41

Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавируса

Известия04:28

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Российская газета вчера в 20:57
202
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина

Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
968
Футбол

«Оренбург»одержал победу в первом матче ФНЛ

Накануне в Брянске состоялся матч-открытие Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 2020–2021 годов между командами ФК «Динамо-Брянск» и ФК «Оренбург».
Газета Оренбуржье 03:00
Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
41
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
219
Космос

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
705
Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
79
Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
781
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
74
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 вчера в 03:10
949
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском вчера в 08:01
624
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,7K
Наука

Ростовские ученые создали «Водомерку» — беспилотник для изучения Дона

161.ru 03:10
1
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
108
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:54
25
Энергетика

Россия в июле нарастила добычу нефти

Среднесуточная нефтедобыча в России в июле увеличилась на 0,4%, то есть до до 9,371 миллиона баррелей в день, пишет The Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, подведомственного Минэнерго.
Газета.Ru 02:15
9
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из автомата

ТАСС 04:50
30
Гаджеты

Объективов TTartisan 35mm f/1.4 24K Gold Skin будет выпущено 200 штук

iXBT.com 06:10
Авто

Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России

Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 31 июля в 01:23
65
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
88
Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Общество

За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек

За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
6
Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online вчера в 16:54
700
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news 31 июля в 09:18
70
Футбол

Битва за премьер-лигу: «Балтика» сразится с 21 командой ФНЛ

Калининградская "Балтика" в воскресенье, 2 августа начнёт свой очередной сезон в футбольной национальной лиге.
Клопс 31 июля в 11:14
Общество

Россиянам со следующего года упростят доступ к субсидиям на оплату ЖКХ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.
Интерфакс 04:11
Армия и оружие

Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Взгляд.ру 03:25
Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Происшествия

На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное