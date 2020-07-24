Коронавирус

ГородовойГородовой«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

Новосибирское предприятие «Вектор», один из четырех разработчиков российской вакцины против коронавируса, приступит к клиническим испытаниям с 27 июля. Соответствующее разрешение Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии получил от Министерства здравоохранения в пятницу.
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с чего всё началось

«Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС11:28

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Центру «Вектор» разрешили испытывать вакцину от коронавируса на людях

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URA.Ru11:52

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«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

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Роспотребнадзор: Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса

Агентство Москва11:32

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Lenta.ru11:51

«Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

ТАСС11:28
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У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

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Путешествия

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