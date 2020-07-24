Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

с чего всё началось

Новосибирское предприятие «Вектор», один из четырех разработчиков российской вакцины против коронавируса, приступит к клиническим испытаниям с 27 июля. Соответствующее разрешение Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии получил от Министерства здравоохранения в пятницу.

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